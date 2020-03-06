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Шмыгаль о вакансиях в Кабмине: Вопрос качества для нас превалирует над скоростью. Мы не спешим

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, претендентов на вакантные должности в Кабмине подбирает команда, в которую, кроме него, входят президент и "ответственная партия".

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Шмыгаль: Окончательное решение за мной
Шмыгаль: Окончательное решение за мной
Фото: kmu.gov.ua

Кандидатов на должности в Кабинете Министров Украины могут подбирать еще неделю. Об этом 5 марта в эфире телеканала "1+1" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Его спросили, почему отказываются от должностей.

"Не совсем правильно, что "отказываются", но вопрос качества для нас превалирует над вопросом скорости. Поэтому если мы потратим еще неделю на подбор качественных министров на эти ответственные направления, так же, как и на каждое из направлений. где сегодня уже работают избранные и назначенные министры, я думаю, что страна от этого выиграет. Мы не спешим", – сказал премьер-министр.

Шмыгаль объяснил, что под "мы" он имеет в виду себя, "ответственную партию" и президента.

"Окончательное решение за мной, но, конечно, я советуюсь, я принимаю советы от своих коллег. Невозможно искать людей одному", – подчеркнул глава Кабмина.

Он также прояснил ситуацию с Дмитрием Дубилетом, который в предыдущем составе правительства занимал должность министра Кабмина.

"Если вы посмотрите на его посты [в Facebook], он – в команде, едет отдохнуть... Должности пока что нет, но мы об этом с ним поговорим... Мы переформатировали нашу команду, переформатировали правительство, считая, что так правительство будет более эффективным", – заявил Шмыгаль.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств остаются вакантными.

По подсчетам главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, в Кабмине есть шесть вакансий.

Теги: правительство, Дмитрий Дубилет, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин
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