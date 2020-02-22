Зеленский назначил комика из "Лиги смеха" главой райгосадминистрации в Хмельницкой области

Василий Гуменюк, которого президент Владимир Зеленский назначил председателем Ярмолинецкой райгосадминистрации Хмельницкой области, на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году баллотировался от партии “Слуга народа” в 192-м округе, но проиграл владельцу строительных гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия" Александру Гереге.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил председателей районных государственных администраций в нескольких областях. В частности, Ярмолинецкую РГА Хмельницкой области в соответствии с распоряжением №129/2020-рп возглавил Василий Гуменюк.

На сайте Центральной избирательной комиссии Украины указывается, что Гуменюк на внеочередных выборах в Верховную Раду в июле 2019 года баллотировался в парламент от пропрезидентской партии "Слуга народа" в округе №192, но проиграл самовыдвиженцу, владельцу сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия" Александру Гереге. На момент выдвижения он был директором коммунального предприятия "Центр культуры и отдыха" в поселке Ярмолинцы.

Гуменюк также известен как участник юмористического шоу "Лига смеха", которое выпускает студия "Квартал 95" (владельцем студии до избрания главой государства был Владимир Зеленский, он же вел шоу до 2019 года).

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