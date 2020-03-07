Зеленский: Новое правительство не зависит от олигархов

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в прошлом работал в компании богатейшего украинского бизнесмена Рината Ахметова. Президент Владимир Зеленский заверил, что это не значит, что Кабмин зависим от крупного бизнеса.

Новое украинское правительство не зависит от олигархов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg. Фрагмент интервью 7 марта опубликовала пресс-служба украинского главы государства.

"[Олигархам] принадлежит 70–80% активов в Украине. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них. Ведь они нанимают лучших – мы должны это понимать", – сказал Зеленский.

Он объяснил отставку Кабмина Алексея Гончарука необходимостью "отреагировать на эффективность работы правительства".

"Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете проиграть. Дело не в ваших личных рейтингах, не в том, что вас могут прогнать из власти, а в том, что у Украины, возможно, больше не будет шанса сделать эти изменения", – подчеркнул президент.

Он заверил, что курс Украины после кадровых перестановок не изменится, и Киев продолжит сотрудничать с Международным валютным фондом, продолжит работать над внедрением земельной реформы и разработкой законопроекта о национализированных банках, чтобы не позволить возврат учреждений бывшим владельцам.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. Новым главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. С 2017-го по 2019-й он работал в холдинге ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова. Согласно декларации, в холдинге ДТЭК за 2018 год Денис Шмыгаль заработал 3,5 млн грн.

Подробнее о Шмыгале можно прочесть в материале издания "ГОРДОН".