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Зеленский: Новое правительство не зависит от олигархов

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в прошлом работал в компании богатейшего украинского бизнесмена Рината Ахметова. Президент Владимир Зеленский заверил, что это не значит, что Кабмин зависим от крупного бизнеса.

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По мнению Зеленского, все успешные менеджеры работали на олигархов
По мнению Зеленского, все успешные менеджеры работали на олигархов
Фото: president.gov.ua

Новое украинское правительство не зависит от олигархов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg. Фрагмент интервью 7 марта опубликовала пресс-служба украинского главы государства.

"[Олигархам] принадлежит 70–80% активов в Украине. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них. Ведь они нанимают лучших – мы должны это понимать", – сказал Зеленский.

Он объяснил отставку Кабмина Алексея Гончарука необходимостью "отреагировать на эффективность работы правительства".

"Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете проиграть. Дело не в ваших личных рейтингах, не в том, что вас могут прогнать из власти, а в том, что у Украины, возможно, больше не будет шанса сделать эти изменения", – подчеркнул президент.

Он заверил, что курс Украины после кадровых перестановок не изменится, и Киев продолжит сотрудничать с Международным валютным фондом, продолжит работать над внедрением земельной реформы и разработкой законопроекта о национализированных банках, чтобы не позволить возврат учреждений бывшим владельцам. 

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. Новым главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. С 2017-го по 2019-й он работал в холдинге ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова. Согласно декларации, в холдинге ДТЭК за 2018 год Денис Шмыгаль заработал 3,5 млн грн.

Подробнее о Шмыгале можно прочесть в материале издания "ГОРДОН".

Теги: Верховная Рада, Ринат Ахметов, Кабинет Министров, ДТЭК, Владимир Зеленский, олигархи, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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