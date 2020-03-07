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Зеленский: Мы должны дать людям уверенность в том, что Евроcоюз ждет Украину

Если ожидание более тесной интеграции с ЕС затянется, украинцы потеряют надежду, считает президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский подчеркивал неизменность курса Украины на евроинтеграцию
Зеленский подчеркивал неизменность курса Украины на евроинтеграцию
Фото: ЕРА

Необходимо убедить канцлера Германии Ангелу Меркель и других европейских лидеров в том, что Украина стремится к более тесной интеграции в Евросоюзом. Об этом в интервью The Guardian, полная версия которого опубликована 7 марта, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы должны дать людям уверенность в том, что Европейский союз ждет Украину", – заявил он.

По мнению президента, если процесс займет 20 лет, украинцы потеряют надежду, потому что "люди не верят в слова".

Зеленский отметил, что из Киева было странно наблюдать за тем, как Великобритания торопится покинуть ЕС, когда Украина так хочет присоединиться к союзу. "Если кто-то не хочет сидеть за столом, он обязательно испортит вечеринку. А за дверью стоят люди, звонят, стучат, но через глазок им говорят: "Да, вы можете присоединиться, но приходите в следующий раз", – привел метафору украинский президент.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора.

4 марта 2020 года Зеленский заявил, что курс Украины на евроинтеграцию и членство в НАТО и после смены правительства останется неизменным.

Теги: евроинтеграция, Guardian, Европейский союз, Владимир Зеленский, Brexit
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