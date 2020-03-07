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Зеленский рассказал, почему не может перенести офис с Банковой

По словам президента Владимира Зеленского, ему, в отличие от предшественников, "ужасно некомфортно" в офисе на улице Банковой, но ни съехать, ни провести ремонт в здании он не может.

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Зеленский признался, что свыкся с обстановкой своего рабочего кабинета
Зеленский признался, что свыкся с обстановкой своего рабочего кабинета
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian рассказал, почему остается работать в "некомфортном" офисе на улице Банковой в Киеве. Полная версия материала вышла в номере за 7 марта.

Корреспонденты обратили внимание на позолоченные лепные потолки, роскошные люстры и шторы в кабинете главы Украинского государства. Тот признался, что не может сидеть в своем кабинете, потому что ему "ужасно некомфортно".

"Предшественники чувствовали себя как дома в этом окружении, а я – наоборот", – отметил президент.

Зеленский обещал, что перенесет президентский офис, но потом выяснил, что это будет "стоить для налогоплательщиков непомерно дорого". А сделать ремонт в здании, которое является исторической памяткой, незаконно, добавил он.

На замечание журналиста, что Зеленский не внес даже небольшие изменения в интерьер, например, не заменил мебель и не убрал "китчевые" бронзовые статуэтки, он отшутился: "Это правда, начинаешь привыкать к этому".

Перед вторым туром президентских выборов Зеленский заявлял об идее перенести Администрацию Президента с Банковой. В августе 2019 года Офис президента отказался от этой идеи.

Теги: Guardian, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
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