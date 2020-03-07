ВОЗ: В мире зарегистрировано 101,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 3,5 тыс. человек

За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 106 человек, из них 28 в Китае, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на утро 7 марта в мире зарегистрировано 101 927 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

За последние сутки были подтверждены 3735 случаев заражения: 102 – в Китае, 3633 – в других странах. Общее количество государств, в которых были зарегистрированы случаи COVID-19, достигло 93 (в пяти странах зараженных коронавирусом обнаружили за прошедшие сутки).

За пределами Китая максимальное количество заболевших зарегистрировано в Южной Корее (6767), Иране (4737) и Италии (4636).

Общее число жертв к 7 марта достигло 3486. За прошедшие сутки скончались 106 человек: 28 – в Китае, 78 – в других странах.

С начала эпидемии больше всего от коронавируса умерло в Китае (2959 человек), Италии (197, 49 из них за последние сутки), Иране (124) и Южной Корее (44).