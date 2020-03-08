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Власти Италии объявили карантин в 15 провинциях, возможность передвижения по их территории ограничат

Новые, более строгие правила поведения в условиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 введены в Италии до 3 апреля.

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По подсчетам СМИ, ограничения на передвижения коснутся примерно четверти населения Италии
По подсчетам СМИ, ограничения на передвижения коснутся примерно четверти населения Италии
Фото: ЕРА

7 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ об ограничительных мерах в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, который предусматривает введение карантина в 15 регионах страны. Документ опубликован на сайте правительства Италии.

Понятие "красная зона", применявшееся после начала эпидемии, исключается из обихода.

Карантин предусматривает ограничения на въезд, выезд и передвижение по территории областей с высоким риском заражения вирусом SARS-CoV-2. До 3 апреля особые меры вводятся в регионах Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Алессандрия, Асти, Новара, Вербано Кузио Оссола, Верчелли, Падуя, Тревизо, Венеция, а также в Ломбардии, где число заболевших самое большое.

Допускается передвижение граждан на работу и по личным нуждам. Лицам с температурой 37,5 ºС и выше предлагается оставаться дома, тем, кому врачи прописали изоляцию, категорически запрещается выходить из дома.

Бары и рестораны должны закрываться не позже 18.00, а в остальное время собственники должны обеспечить расстояние между посетителями не менее одного метра.

Пабам, дискотекам, спортивным центрам, игровым комнатам, кинотеатрам и театрам предписывается приостановить деятельность.

Как сообщает правительственный портал, на пресс-конференции в ночь на 8 марта Конте пояснил, что речь не идет об абсолютном закрытии 15 регионов; поезда и самолеты будут работать по расписанию. Но полиция получит полномочия останавливать граждан и спрашивать их, почему они перемещаются по территории, где есть случаи заражения коронавирусом.

По подсчетам Corriere della Sera, ограничения на передвижения коснутся примерно четверти всего населения Италии.

По данным на вечер 7 марта, в Италии заболел 5061 человек (1145 новых случаев), скончалось 233 (36 смертей за последние сутки). В Ломбардии число заболевших составило 2651, сообщает ANSA.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 7 марта в мире было зарегистрировано 101 927 случаев заражения новым коронавирусом.

Теги: Италия, карантин, указ, ограничения, Ломбардия, Джузеппе Конте, коронавирус SARS-CoV-2
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