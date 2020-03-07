У лидера итальянской партии, входящей в правящую коалицию, обнаружили коронавирус

Глава Демократической партии Италии Никола Дзингаретти сообщил, что после положительного теста на COVID-19 будет работать из дома.

По словам Дзингаретти, медики связываются с людьми, которые с ним контактировали Фото: ЕРА

Лидер входящей в правящую коалицию Демократической партии Италии Никола Дзингаретти 7 марта сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом.

"Врачи сказали мне, что я сдал положительный тест на COVID-19. Я в порядке, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни. Из дома и буду работать", – написал он.

В видеообращении Дзингаретти добавил, что он и его семья придерживаются общепринятого протокола для заболевших. Медики связываются с людьми, с которыми политик встречался в последние дни.

В Италии к вечеру 6 марта насчитывалось 3916 пациентов с коронавирусом. Наибольшее количество заразившихся на севере страны, в Ломбардии, – 2008. 197 человек скончались.

Дзингаретти живет в Риме, он является губернатором провинции Лацио.

В августе 2019 года Демократическая партия поддержала создание новой коалиции во главе с лидером "Движения пяти звезд" Джузеппе Конти, что положило конец правительственному кризису в стране. Сам Дзингаретти не вошел в состав нового кабинета.