В Евросоюзе ожидают всплеска заражения коронавирусной инфекцией

Комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес призвала чиновников в области здравоохранения стран ЕС делиться друг с другом информацией о мерах, принятых и планируемых в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Кириакидес: Мы увеличили финансирование исследований на дополнительные €37,5 млн Фото: ЕРА

В ближайшее время страны Евросоюза ожидает всплеск числа случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 6 марта в ходе встречи профильных министров стран ЕС сообщила комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес. Стенограмма ее выступления обнародована на сайте Еврокомиссии.

По словам комиссара, эта ситуация станет испытанием для систем здравоохранения.

"Сейчас время не для паники, а для рациональных и ясных решений, основанных на науке и последних рекомендациях в области эпидемиологии", – отметила Кириакидес.

Она призвала чиновников в области здравоохранения делиться друг с другом информацией о мерах, принятых и планируемых в странах ЕС.

"Мы увеличили финансирование исследований на дополнительные €37,5 млн, которые вместе с €10 млн, заявленными в январе, позволят профинансировать 17 проектов с участием 136 исследовательских групп из всего Евросоюза. Сейчас мы работаем над разработкой вакцин, новых методов лечения, диагностических тестов и медицинских систем", – добавила комиссар.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

По состоянию на начало суток 7 марта в Китае от коронавируса умерло 3070 человек, подтвержден 80 651 случай заболевания (из них в последние сутки – 99).

По данным Всемирной организации здравоохранения на 6 марта, за пределами материкового Китая зарегистрировали 17 481 случай заражения коронавирусной инфекцией, 335 человек погибли.

Американский Институт Джона Хопкинса сообщал, что количество заболевших в мире превысило 100 тыс.