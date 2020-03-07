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В Китае обрушился отель, в котором находились контактировавшие с зараженными коронавирусом – СМИ

Из-под завалов отеля в китайском Цюаньчжоу достали уже 28 человек из порядка 70, которые находились в здании в момент обрушения. Издание People's Daily утверждает, что в отеле были граждане, контактировавшие с инфицированными коронавирусом.

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В момент обрушения в отеле было около 70 человек
В момент обрушения в отеле было около 70 человек
Фото: ЕРА

7 марта в городе Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушился отель, в котором находились около 70 человек. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Xinhua.

Спустя полтора часа после обвала из-под руин достали 23 человек, отмечает агентство. Их спасли.

По данным издания People's Daily, в отеле, который обрушился, находились люди, которые контактировали с зараженными коронавирусом SARS-CoV-2 и могут быть больными COVID-19.

"Спасены 28 человек", – говорится в твите журналистов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

По состоянию на начало суток 7 марта в Китае от коронавируса умерло 3070 человек, подтвержден 80 651 случай заболевания (из них в последние сутки – 99). По данным Всемирной организации здравоохранения, на 6 марта за пределами материкового Китая зарегистрировали 17 481 случай заражения коронавирусной инфекцией, 335 человек погибли.

Американский Институт Джона Хопкинса сообщал, что количество заболевших в мире превысило 100 тыс.

Теги: Китай, обвал, отель, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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