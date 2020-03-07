В Китае обрушился отель, в котором находились контактировавшие с зараженными коронавирусом – СМИ

7 марта в городе Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушился отель, в котором находились около 70 человек. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Xinhua.
Спустя полтора часа после обвала из-под руин достали 23 человек, отмечает агентство. Их спасли.
По данным издания People's Daily, в отеле, который обрушился, находились люди, которые контактировали с зараженными коронавирусом SARS-CoV-2 и могут быть больными COVID-19.
"Спасены 28 человек", – говорится в твите журналистов.
The collapsed hotel in Quanzhou, SW China's Fujian trapping around 70 people under was a designated quarantine place for people who are suspected of having #coronavirus or have close contact with #COVID19 patients. So far 28 people have been rescued. pic.twitter.com/zP1u2FRFF3— People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.
По состоянию на начало суток 7 марта в Китае от коронавируса умерло 3070 человек, подтвержден 80 651 случай заболевания (из них в последние сутки – 99). По данным Всемирной организации здравоохранения, на 6 марта за пределами материкового Китая зарегистрировали 17 481 случай заражения коронавирусной инфекцией, 335 человек погибли.
Американский Институт Джона Хопкинса сообщал, что количество заболевших в мире превысило 100 тыс.