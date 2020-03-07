У депутата парламента от Консервативной партии Фатимы Рахбар несколько дней назад диагностировали COVID-19, сегодня она умерла в больнице.

В Тегеране зафиксированы случаи заражения нескольких чиновников и депутатов Фото: ЕРА

В Иране от коронавирусной инфекции умерла депутат парламента от Консервативной партии Фатима Рахбар. Об этом сегодня сообщило агентство Tasnim.

После положительного результата теста на коронавирус несколько дней назад Рахбар была доставлена в больницу в северном Тегеране. Ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

В парламенте Рахбар представляла Тегеран.

Агентство пишет, что образцы нескольких высокопоставленных чиновников, включая заместителя министра здравоохранения и пятерых парламентариев, дали положительный результат на коронавирус.

6 марта Tasnim писало, что в Иране 124 человека погибли, а 913 полностью вылечились от коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 7 марта в Китае от коронавируса умерло 3070 человек, подтвержден 80 651 случай заболевания (из них в последние сутки – 99).

По данным Всемирной организации здравоохранения на 6 марта, за пределами материкового Китая зарегистрировали 17 481 случай заражения коронавирусной инфекцией, 335 человек погибли.

Американский Институт Джона Хопкинса сообщал, что количество заболевших в мире превысило 100 тыс.