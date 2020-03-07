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В Украине на коронавирус проверяют 20 человек

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины проводит исследования образцов шести человек с подозрением на наличие коронавируса и 14 лиц, контактировавших с ними. 16 тестов показали отрицательный результат.

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Официально подтвержден в Украине только один случай COVID-19
Официально подтвержден в Украине только один случай COVID-19
Фото: ЕРА

В вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины по состоянию на 7 марта находится на исследовании на наличие коронавируса 20 образцов материалов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Образцы взяты у шести человек с подозрением на наличие коронавируса и у 14 лиц, контактировавших с ними.

Исследования 16 образцов уже закончены, положительных результатов среди них нет, исследования четырех образцов контактных лиц продолжаются.

"Всего с начала 2020 года в центр поступило 37 сообщений о подозрении на COVID-19, получен один положительный результат. В течение дня 6 марта в центр поступило четыре сообщения о подозрениях на COVID-19 в Донецкой, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях", – говорится в сообщении.

Единственный на данный момент случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 7 марта в Китае от коронавируса умерло 3070 человек, подтвержден 80 651 случай заболевания (из них в последние сутки – 99).

По данным Всемирной организации здравоохранения на 6 марта, за пределами материкового Китая зарегистрировали 17 481 случай заражения коронавирусной инфекцией, 335 человек погибли.

Американский Институт Джона Хопкинса сообщал, что количество заболевших в мире превысило 100 тыс.

Теги: Украина, исследование, вирус, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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