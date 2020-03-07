Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

49 украинцев находятся на борту круизного лайнера, стоящего на карантине у берегов США – МИД Украины

По данным директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, среди 3533 человек на борту судна Grand Princess есть граждане Украины. Лайнер задержан у берегов Калифорнии из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вертолеты доставили на борт Grand Princess тесты на коронавирус
Вертолеты доставили на борт Grand Princess тесты на коронавирус
Фото: ЕРА

На борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит у побережья США и на котором обнаружены инфицированные новым коронавирусом SARS-CoV-2, находится 49 украинцев. Об этом в комментарии УНИАН 7 марта сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"По информации Государственного департамента США, на борту круизного лайнера Grand Princess, который находится на рейде у берегов Северной Калифорнии, – 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", – подчеркнул Погорельцев.

У двух пассажиров корабля, которые находились на борту с 11-го по 21 февраля, обнаружили коронавирус, один из них умер в больнице штата Калифорния.

Погорельцев рассказал, что вертолеты береговой охраны США доставили на борт тесты на COVID-19 (болезнь, вызываемая новым коронавирусом) с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим человеком. Он добавил, что в зависимости от результатов тестов будет принято решение о карантине части пассажиров или всех лиц, находящихся на судне.

6 марта вице-президент США Майк Пенс сообщил, что на Grand Princess 21 человек заражен коронавирусом.

На судне находится 2422 пассажира и 1111 членов экипажа из 54 стран.

Лайнер Grand Princess принадлежит американской компании Princess Cruise. Эта же компания управляет судном Diamond Princess, которое из-за коронавируса было поставлено на карантин у берегов Японии. На Diamond Princess коронавирусом заразилось 706 пассажиров и членов экипажа, шесть человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 7 марта в Китае от коронавируса умерло 3070 человек, подтвержден 80 651 случай заболевания (из них в последние сутки – 99).

По данным Всемирной организации здравоохранения на 6 марта, за пределами материкового Китая зарегистрировали 17 481 случай заражения коронавирусной инфекцией, 335 человек погибли.

Американский Институт Джона Хопкинса сообщал, что количество заболевших в мире превысило 100 тыс.

Теги: США, Калифорния, Сан-Франциско, консульство Украины, Сергей Погорельцев, круизный лайнер, коронавирус SARS-CoV-2, Covid-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
  Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS