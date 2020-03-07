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В Египте на круизном лайнере коронавирус обнаружили у 45 пассажиров

Коронавирус обнаружили у пассажиров круизного лайнера Luxor Nile, который следовал по реке Нил в Египте из Асуана в Луксор.

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Судно следовало по Нилу
Судно следовало по Нилу
Фото: ЕРА

В Египте коронавирус SARS-CoV-2 обнаружили у 45 пассажиров круизного лайнера Luxor Nile. Об этом 7 марта сообщила министр здравоохранения страны Хала Заид, информирует египетское издание Ahram Online.

По данным главы минздрава, среди инфицированных 19 иностранцев.

Всего на борту круизного лайнера находился 171 человек, из которых иностранцев 101.

Luxor Nile следовал по реке Нил из Асуана в Луксор.

О первом случае коронавируса в Египте сообщалось на прошлой неделе. Инфекцию обнаружили у египтянина, вернувшегося из Европы. По состоянию на 7 марта число носителей коронавируса возросло в Египте, с учетом пассажиров круизного лайнера на Ниле, до 48 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 7 марта в мире зафиксировано 101,9 тыс. случаев заражения коронавирусом (80,8 тыс. в Китае; 21,1 тыс. в других странах), умерли 3,5 тыс. человек.

Теги: Египет, иностранцы, судно, лайнер, Луксор, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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