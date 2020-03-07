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Трамп заявил, что борьба с коронавирусом в США так же безупречна, как его разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп назвал тестирование на коронавирус в США безупречным, как и разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019-го. При этом Трампа критикуют за отсутствие тестов в Америке, а разговор с Зеленским стал причиной объявления импичмента.

Трамп похвалил себя за усилия в борьбе с распространением коронавируса
Трамп похвалил себя за усилия в борьбе с распространением коронавируса
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп сравнил меры, предпринимаемые властями США для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, с июльским разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Голос Америки".

Во время посещения Центра по контролю и предотвращению болезней в Атланте Трамп заявил журналистам: "Все, кто нуждаются в проверке, получают тест".

"Тестирование безупречно, как письмо и стенограмма [разговора с Зеленским], верно?" – сказал он.

Как отмечает The New York Magazine, за последнюю неделю в США зарегистрировано более 270 случаев заражения коронавирусом, 14 человек погибло. При этом Трампа критикуют за отсутствие экспресс-тестов на короноавирус – в действительности случаев заражения может быть намного больше.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 7 марта, в мире зафиксировано 101,9 тыс. случаев заражения коронавирусом (80,8 тыс. в Китае; 21,1 тыс. в других странах), умерли 3,5 тыс. человек.

Разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года стал причиной объявления импичмента 46-му президенту США. Демократы, инициировавшие импичмент, заявляли, что Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы украинские власти начали расследование в отношении Байдена-младшего. Таким образом глава Белого дома, по мнению демократов, хотел ослабить позиции Байдена-старшего, вероятного соперника Трампа на выборах 2020 года.

18 декабря Палата представителей одобрила две статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент. 

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Теги: США, Украина, импичмент, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Covid-19
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