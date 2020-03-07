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Минздрав запустил Telegram-бота для ответов на вопросы о коронавирусе

В Telegram-каналах COVID-19 Ukraine Bot и "Коронавирус_инфо" собрана информация об оперативной ситуации с распространением коронавируса в Украине, а также рекомендации специалистов, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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В Украине подтвержден один случай коронавируса
В Украине подтвержден один случай коронавируса
Фото: EPA

Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бота для оперативных ответов на часто задаваемые вопросы о коронавирусе, сообщила 7 марта пресс-служба ведомства.

Чат-бот доступен здесь.

"Также работает Telegram-канал "Коронавирус_инфо" с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине. Это единственный Telegram-канал, верифицированный Министерством здравоохранения. [В нем собраны] все новости, текущие данные, рекомендации и оценки от специалистов", – говорится в сообщении.

3 марта Кабмин запустил сайт, посвященный распространению коронавируса в Украине.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 7 марта, в мире зафиксировано 101,9 тыс. случаев заражения коронавирусом (80,8 тыс. в Китае; 21,1 тыс. в других странах), умерли 3,5 тыс. человек.

Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта (с 5 марта в области отменены массовые мероприятия). Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Covid-19
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