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В Черновцах госпитализировали еще одного пациента с подозрением на коронавирус

Общее количество пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусной инфекцией, в Черновицкой области увеличилось до семи, сообщили в облгосадминистрации.

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У госпитализированного пациента симптомы инфекционного заболевания. По данным черновицких властей, недавно он вернулся из страны, где зарегистрированы случаи COVID-19
У госпитализированного пациента симптомы инфекционного заболевания. По данным черновицких властей, недавно он вернулся из страны, где зарегистрированы случаи COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Черновцах 7 марта госпитализировали еще одного человека с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.

"Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали 7 марта в областную клиническую больницу. Пациент имеет симптомы инфекционного заболевания и приехал из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19", – отметили в ОГА.

По состоянию на 7 марта, в области с подозрением на коронавирус госпитализировано семь человек, добавили в облгосадминистрации. По данным Минздрава, на утро 7 марта в целом по Украине на заражение коронавирусом проверяют 20 человек.

https://www.facebook.com/cvODA/posts/1262479110626791

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 7 марта в Китае от коронавируса умерло 3070 человек, подтвержден 80 651 случай заболевания (из них в последние сутки – 99). По данным Всемирной организации здравоохранения на 6 марта, за пределами материкового Китая зарегистрировали 17 481 случай заражения коронавирусной инфекцией, 335 человек погибли. 

Американский Институт Джона Хопкинса сообщал, что количество заболевших в мире превысило 100 тыс.

Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

Теги: Украина, Черновцы, Черновицкая область, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Covid-19
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