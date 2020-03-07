Из-за угрозы коронавируса папа римский проведет воскресную проповедь в режиме онлайн-трансляции

Папа римский Франциск проведет воскресную проповедь из библиотеки, чтобы избежать распространения коронавируса среди прихожан при проверках на входе на площадь святого Петра.

СМИ утверждают, что у папы римского не обнаружили коронавирус Фото: ЕРА

8 марта папа римский Франциск проведет традиционную воскресную проповедь не из окна на площади, а в режиме онлайн-трансляции. Об этом 7 марта проинформировала пресс-служба Ватикана.

Франциск будет проводить мероприятие, находясь в библиотеке Апостольского дворца, за его проповедью можно будет наблюдать в прямом эфире через трансляции в СМИ, на сайте Vatican News и на экранах на площади святого Петра.

В таком же формате мероприятие с участием папы римского пройдет и 11 марта.

"Этот выбор необходим, чтобы избежать риска распространения COVID-19 из-за собраний во время проверок безопасности для входа на площадь, как того требуют итальянские власти", – объяснили представители святого престола.

В начале марта издание Il Messaggero сообщило, что Франциска, который из-за недомогания отказался от участия в мероприятиях к началу поста, проверили на коронавирус. Результат теста оказался отрицательным.

В Италии к вечеру 6 марта насчитывалось 3916 пациентов с коронавирусом. Наибольшее количество заразившихся на севере страны, в Ломбардии, – 2008. 197 человек скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 7 марта в Китае от коронавируса умерло 3070 человек, подтвержден 80 651 случай заболевания (из них в последние сутки – 99). По данным Всемирной организации здравоохранения на 6 марта, за пределами материкового Китая зарегистрировали 17 481 случай заражения коронавирусной инфекцией, 335 человек погибли.