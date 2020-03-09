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Индия ограничила экспорт лекарств из-за коронавируса

По данным Reuters, большинство ингредиентов для своих лекарств Индия получает из Китая, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Индия ограничила экспорт 26 лекарственных препаратов
Индия ограничила экспорт 26 лекарственных препаратов
Фото: pixabay.com

Индия ограничит экспорт 26 лекарственных средств. Соответствующий документ был опубликован на сайте Генерального управления внешней торговли Индии.

В списке ограниченных для экспорта препаратов находятся парацетамол, прогестерон, тинидазол, витамины B1, B6. B12 и другие медикаменты.

Как отмечает Reuters, препараты из списка составляют 10% всего индийского фармацевтического экспорта. Агентство также добавило, что Индия является главным поставщиком генерических лекарств (лекарств, идентичных ранее запатентованным, но производящихся после истечения строка патента. – "ГОРДОН") в мире.

По данным агентства, причиной ограничения поставок может быть коронавирус, так как индийские производители лекарств получают из Китая почти 70% активных ингредиентов для своих препаратов.

Индийские препараты широко распространены в мире. В частности, Reuters отмечает, что в США на индийский экспорт приходилось 24% медикаментов и 31% ингредиентов лекарств в 2018 году.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 9 марта число инфицированных коронавирусом в Китае увеличилось до 80 735 человек, 3119 человек скончалисьПо данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 8 марта за пределами Китая коронавирусом заразились 24 727 человек в 101 стране, 484 человека умерли.

Теги: США, Индия, медицина, эпидемия, лекарства, коронавирус SARS-CoV-2
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