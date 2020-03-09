Индия ограничила экспорт лекарств из-за коронавируса

Индия ограничит экспорт 26 лекарственных средств. Соответствующий документ был опубликован на сайте Генерального управления внешней торговли Индии.
В списке ограниченных для экспорта препаратов находятся парацетамол, прогестерон, тинидазол, витамины B1, B6. B12 и другие медикаменты.
Как отмечает Reuters, препараты из списка составляют 10% всего индийского фармацевтического экспорта. Агентство также добавило, что Индия является главным поставщиком генерических лекарств (лекарств, идентичных ранее запатентованным, но производящихся после истечения строка патента. – "ГОРДОН") в мире.
По данным агентства, причиной ограничения поставок может быть коронавирус, так как индийские производители лекарств получают из Китая почти 70% активных ингредиентов для своих препаратов.
Индийские препараты широко распространены в мире. В частности, Reuters отмечает, что в США на индийский экспорт приходилось 24% медикаментов и 31% ингредиентов лекарств в 2018 году.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.
По состоянию на начало суток 9 марта число инфицированных коронавирусом в Китае увеличилось до 80 735 человек, 3119 человек скончались. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 8 марта за пределами Китая коронавирусом заразились 24 727 человек в 101 стране, 484 человека умерли.