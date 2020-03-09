Индия ограничила экспорт лекарств из-за коронавируса

По данным Reuters, большинство ингредиентов для своих лекарств Индия получает из Китая, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Индия ограничит экспорт 26 лекарственных средств. Соответствующий документ был опубликован на сайте Генерального управления внешней торговли Индии.

В списке ограниченных для экспорта препаратов находятся парацетамол, прогестерон, тинидазол, витамины B1, B6. B12 и другие медикаменты.

Как отмечает Reuters, препараты из списка составляют 10% всего индийского фармацевтического экспорта. Агентство также добавило, что Индия является главным поставщиком генерических лекарств (лекарств, идентичных ранее запатентованным, но производящихся после истечения строка патента. – "ГОРДОН") в мире.

По данным агентства, причиной ограничения поставок может быть коронавирус, так как индийские производители лекарств получают из Китая почти 70% активных ингредиентов для своих препаратов.

Индийские препараты широко распространены в мире. В частности, Reuters отмечает, что в США на индийский экспорт приходилось 24% медикаментов и 31% ингредиентов лекарств в 2018 году.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.