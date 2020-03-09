Из-за коронавируса церемония зажжения олимпийского огня в Греции пройдет без зрителей

Церемония зажжения олимпийского огня состоится в Древней Олимпии 12 марта в присутствии только около 100 человек. Мероприятие пройдет без зрителей впервые за 35 лет.

На церемонии зажжения олимпийского огня будут присутствовать только представители Международного олимпийского комитета и оргкомитета Олимпиады 2020 Фото: EPA (архив)

Церемония зажжения олимпийского огня в Греции из-за распространения коронавирусной инфекции состоится без зрителей, сообщил Национальный олимпийский комитет Греции.

Такое решение было принято по итогам заседания комитета, которое состоялось 9 марта.

В церемонии, запланированной на 12 марта, примут участие около 100 человек – только представители Международного олимпийского комитета и оргкомитета Олимпиады 2020. Аккредитация СМИ на мероприятие "будет крайне ограниченной", сказано в заявлении.

Генеральная репетиция церемонии 11 марта состоится без зрителей и журналистов.

"Мы призываем мэров городов, через которые пройдет олимпийский огонь, следовать указаниям министерства здравоохранения и Национальной организации общественного здравоохранения", – сказано в сообщении НОК Греции.

Церемония зажжения огня пройдет 12 марта в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес, эстафету олимпийского огня впервые начнет женщина – греческая спортсменка, олимпийская чемпионка по стрельбе Анна Коракаки. Греческий этап эстафеты олимпийского огня завершится 19 марта на афинском стадионе "Панатинаикос", после чего огонь специальным рейсом должны доставить в Японию.

На прошлой неделе муниципалитет Древней Олимпии попросил НОК из-за ситуации с коронавирусом перенести церемонию зажжения олимпийского огня на май, но, как отмечает Keep Talking Greece, этот запрос не был рассмотрен комитетом.

Reuters пишет, что церемония зажжения олимпийского огня пройдет без зрителей впервые за 35 лет. Обычно, по данным агентства, это мероприятие привлекает несколько тысяч зрителей.

По состоянию на 9 марта количество инфицированных коронавирусом в Греции возросло до 73, летальных случаев в этой стране не зафиксировано, информирует Greek Reporter. В мире количество инфицированных превысило 100 тыс., 3603 человека скончались.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. 24 июля огонь зажгут на стадионе в столице Японии, где состоится Олимпиада.