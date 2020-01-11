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Кровати для участников Олимпиады в Токио будут картонными. Спортсмены переживают, что они сломаются во время секса

Организаторы Олимпиады 2020 года, которая пройдет в японском Токио, планируют предоставить спортсменам около 150 тысяч презервативов.

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Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа
Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа
Фото: EPA

Кровати в городке для спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года, которые пройдут в японском Токио, будут сделаны из картона, участники боятся, что они развалятся во время занятия сексом, пишет информационное агенство AFP.

Кровати будут изготовлены из картона для уменьшения влияния на окружающую среду.

Организаторы заверяют, что кровати могут выдерживать до 200 килограмм и они даже крепче деревянных.

Но австралийский баскетболист Эндрю Богут сомневается в прочности кроватей. "Отличный жест... до тех пор, пока спортсмены не закончат свои соревнования и не будут использовать тысячи презервативов, распространенных по всей деревне", – написал спортсмен на своей странице в Twitter.

Изготовитель кроватей компания Airweave в ответ баскетболисту заявила, что они провели строгие тесты и спальные места должны выдержать вес двоих человек.

На зимней Олимпиаде 2018 года среди спортсменов, которые проживали в олимпийской деревне, было распространено 110 тысяч презервативов, на летней Олимпиаде 2012 года – 150 тысяч.

Организаторы токийской Олимпиады пока не решили сколько презервативов предоставят спортсменам, но склоняются к количеству, которое было на Олимпиаде 2012 года.

В общем в олимпийской деревне будет установлено 18 тысяч кроватей из картона, паралимпийцам будет выделено 8 тысяч экологичных спальных мест.

Летняя Олимпиада 2020 года в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.

Теги: спорт, экология, Олимпиада, Токио, Олимпиада 2020
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