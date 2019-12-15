В Токио открылся стадион для проведения Олимпиады 2020

В Токио 15 декабря открылся стадион, который станет местом проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в 2020 году. Об этом сообщает The Japan News.
На торжественной церемонии присутствовали премьер-министр Японии Синздо Абэ и губернатор Токио Юрико Коикэ.
Строительство Национального стадиона длилось три года и было завершено 30 ноября. Комплекс состоит из пяти надземных и двух подземных этажей. Его площадь составляет 69,6 тыс. м², что вдвое больше старого Национального стадиона.
На нем будут проводиться церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а также соревнования по легкой атлетике и финал женского футбола.
XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. Украина уже выкупила право на трансляцию соревнований.