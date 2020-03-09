Шмыгаль утвердил усиленный план борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в Украине

На заседании антикризисного штаба по противодействию распространению коронавируса в Украине премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проанализировать запасы средств индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности, а также разработать коммуникационный план на случай роста количества инфицированных в стране.

В заседании антикризисного штаба под председательством Шмыгаля приняли участие министры и руководители центральных органов исполнительной власти Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба правительства.

9 марта под председательством Шмыгаля состоялось заседание правительственного антикризисного штаба по противодействию распространению коронавируса в Украине, в нем принимали участие министры и руководители центральных органов исполнительной власти.

На заседании премьер дал следующие поручения:

проанализировать запасы средств индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности и до 11 марта определить сумму, необходимую для пополнения госрезерва;

до 11 марта определить сумму, необходимую для пополнения госрезерва; представить информацию об отечественных производителях индивидуальных средств защиты и выяснить, способны ли они обеспечить спрос населения и медучреждений;

предусмотреть осмотр всех прибывающих в Украину из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда с временно оккупированных территорий Донбасса и из Крыма, а также обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медицинских автомобилей.

Министерство здравоохранения получило задание разработать коммуникационный план на случай роста количества инфицированных коронавирусом в Украине и довести его до сведения местных органов власти, а также отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний. Кроме того, Минздрав и Министерство финансов до 11 марта должны будут предоставить предложения по увеличению финансирования на закупку изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.

Руководитель Антимонопольного комитета Украины должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговле средствами защиты.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.