В Украине 8 марта не было зафиксировано новых подозрений на заражение коронавирусом – Минздрав

По состоянию на утро 9 марта в Украине лабораторно подтвержден один случай заражения коронавирусом, рассказали в Министерстве здравоохранения.

В мире коронавирусом заболело более 110 тыс. человек Фото: ЕРА

В течение суток 8 марта в Украине не было зафиксировано новых подозрений на заражение коронавирусом. Об этом 9 марта проинформировала пресс-служба Минздрава в Facebook.

По состоянию на утро 9 марта в Украине лабораторно подтвержден один случай заражения коронавирусом.

В мире зарегистрировали 110 041 случай заболевания COVID-19, из них 62 053 (56,4%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 29 137 случаев в 100 странах, отметили в ведомстве.

"В связи с распространением COVID-19 в мире, гражданам Украины рекомендуется временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее пораженных вирусом. В частности, в Испанию, северные регионы Италии, Франции, Вьетнама, Республики Корея, Японии, Ирана", – добавили в пресс-службе.

В Житомирской областной государственной администрации заявляли, что 8 марта в Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта (с 5 марта в области отменены массовые мероприятия). Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.