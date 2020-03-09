МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страны, наиболее пораженные коронавирусом COVID-19

Украинцам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, Министерство иностранных дел рекомендует проявлять повышенные внимание и осторожность, а также сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют гражданам временно воздержаться от поездок в страны или на отдельные территории государств, наиболее пораженные коронавирусом COVID-19, сообщается на сайте ведомства.

"В связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или на отдельные территории государств, наиболее пораженные вирусом", – заявили в МИД.

Украинцам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, МИД рекомендует проявлять повышенные внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе ДРУГ, следить за рекомендациями по ситуации в отдельных странах, которые размещены на сайте МИД Украины и веб-ресурсе "Советы путешественникам от консульской службы Украины".

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация – на сайте МИД Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail [email protected]", – добавили в министерстве.



Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечились 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 8 марта за пределам материкового Китая коронавирусом заразились 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, только за сутки умер 71 человек.

Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта (с 5 марта в области отменены массовые мероприятия). Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.