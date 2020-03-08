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ВОЗ: Чеснок, детская моча или кокаин не спасают от коронавируса

На сайте Всемирной организации здравоохранения в разделе "Мифы и ложные представления" собрана информация о неэффективных средствах и методах борьбы с коронавирусной инфекцией. К ним относится употребление кокаина и обтирание детской мочой.

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Чеснок полезен, но от коронавируса не поможет, отметили в ВОЗ
Чеснок полезен, но от коронавируса не поможет, отметили в ВОЗ
Фото: depositphotos.com

Чеснок, детская моча или кокаин не помогают в профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения для населения в связи c распространением нового коронавируса.

"Чеснок – полезный для здоровья продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами. Тем не менее в ходе текущей вспышки не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом", – отметили в ВОЗ.

Также организация подчеркнула, что употребление кокаина или обтирание детской мочой никак не помогут уберечься от заражения. Для профилактики необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их водой с мылом; для обработки поверхностей можно использовать обычные бытовые дезинфицирующие средства.

Неизвестно, связано ли это с появлением раздела о чесноке в рекомендациях ВОЗ, но чеснок как "лучшее лекарство" от коронавируса рекламировал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. В конце февраля он заявил, что "лучшие лекарства от коронавируса – лук, сало и чеснок".

Данилов также озвучивал другие ничем не подтвержденные данные о природе коронавируса и методах его лечения. Так, он утверждал, что SARS-CoV-2 – это секретная разработка китайских ученых, а вспышка началась из-за утечки вещества. В конце этой недели он заявлял, что от коронавирусной инфекции защищает прививка от кори (эту информацию опроверг украинский Минздрав).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения, на утро 8 марта в мире было зарегистрировано 105,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, скончались 3584 человека.

Теги: Украина, ВОЗ, инфекция, Алексей Данилов, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Covid-19
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