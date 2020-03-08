Начальник штаба армии Италии заразился коронавирусом

Итальянский генерал Сальваторе Фарина, заразившийся коронавирусом, заявил, что чувствует себя хорошо.

Начальник штаба армии Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 8 марта сообщило итальянское агентство АNSA.

Фарина отметил, что чувствует себя хорошо. Он находится в одиночной палате в госпитале.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения на 8 марта в мире было зарегистрировано 105,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, скончались 3584 человека. Италия занимает второе место по количеству подтвержденных случаев заражения за пределами Китая (5883) и первое по количеству умерших (234).