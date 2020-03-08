Клуб читателей
ГОРДОН
 
Инфографика

Только в одной стране ЕС нет заболевших COVID-19. Инфографика

По состоянию на утро 8 марта только в одном государстве Европейского союза из 27 нет случаев заражения новым коронавирусом. Как следует из карты, размещенной на сайте Всемирной организации здравоохранения, ни одного инфицированного нет на Кипре. Больше всего заболевших COVID-19 в Италии – 5883. Далее следуют Германия (795) и Франция (706).
 
| Сегодня 13.07 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: Германия, Кипр, Франция, Италия, Всемирная организация здравоохранения, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2, Covid-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Шесть образцов материалов отобрали у людей с подозрением на COVID-19, еще 14 у людей, которые контактировали с ними, рассказали в Миздраве
ОБЩЕСТВО
В Украине 20 человек проверяли на наличие коронавируса, все результаты отрицательные – Минздрав
Сегодня 12.27
С начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 38 сообщений о подозрении на COVID-19, получен один положительный результат, рассказали в Минздраве Украины.
В Испании резко выросло число заболевших
МИР, ОБЩЕСТВО
В Испании зарегистрировали 93 новых случая COVID-19 за сутки
Сегодня 12.05
Количество жертв коронавирусной инфекции в Испании достигло 10.
В аэропорту Кишинева приняли меры предосторожности после прилета пациентки с симптомами коронавирусной инфекции
МИР, ОБЩЕСТВО
В Молдове подтвердили первый случай SARS-CoV-2, заболевшая контактировала с гражданами Украины
Сегодня 10.36
У 48-летней женщины, прилетевшей в Кишинев из Милана, подтвержден диагноз коронавируса нового типа, она в тяжелом состоянии.
По подсчетам СМИ, ограничения на передвижения коснутся примерно четверти населения Италии
МИР, ОБЩЕСТВО
Власти Италии объявили карантин в 15 провинциях, возможность передвижения по их территории ограничат
Сегодня 09.20
Новые, более строгие правила поведения в условиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 введены в Италии до 3 апреля.
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал
  Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал G
Дмитрий ГОРДОН
Суд по MH17. Где, когда и как это будет происходить и кого в чем обвиняют
Суд по MH17. Где, когда и как это будет происходить и кого в чем обвиняют G
Татьяна РАЙДА
Как зарубежные СМИ отреагировали на отставку Кабмина Украины. Обзор
Как зарубежные СМИ отреагировали на отставку Кабмина Украины. Обзор G
Татьяна РАЙДА
 
 
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS