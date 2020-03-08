Только в одной стране ЕС нет заболевших COVID-19. Инфографика
По состоянию на утро 8 марта только в одном государстве Европейского союза из 27 нет случаев заражения новым коронавирусом. Как следует из карты, размещенной на сайте Всемирной организации здравоохранения, ни одного инфицированного нет на Кипре. Больше всего заболевших COVID-19 в Италии – 5883. Далее следуют Германия (795) и Франция (706).
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