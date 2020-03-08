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В Украине 20 человек проверяли на наличие коронавируса, все результаты отрицательные – Минздрав

С начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 38 сообщений о подозрении на COVID-19, получен один положительный результат, рассказали в Минздраве Украины.

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Шесть образцов материалов отобрали у людей с подозрением на COVID-19, еще 14 у людей, которые контактировали с ними, рассказали в Миздраве
Шесть образцов материалов отобрали у людей с подозрением на COVID-19, еще 14 – у людей, которые контактировали с ними, рассказали в Миздраве
Фото: ua.depositphotos.com

По состоянию на утро 8 марта в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья исследовано 20 доставленных образцов материалов, коронавирусной инфекции не выявлено. Об этом 8 марта проинформировала пресс-служба Минздрава.

В ведомстве уточнили, что шесть образцов материалов отобрали у людей с подозрением на COVID-19, еще 14 – у людей, которые контактировали с ними.

"Всего с начала 2020 года в центр поступило 38 сообщений о подозрении на COVID-19, получен один положительный результат", – рассказали в пресс-службе.  

По состоянию на утро 8 марта в мире зарегистрировали 106 161 случай заболевания COVID-19, из них 3594 закончились смертью, в то же время 59 942 (56,4%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 25 302 случая в 92 странах, добавили в Минздраве.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 

Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта (с 5 марта в области отменены массовые мероприятия). Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

Теги: Украина, Китай, больница, вирус, украинцы, Минздрав, больницы, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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