Коронавирус SARS-CoV-2. В Черновицкой области провели дезобработку всех автовокзалов

Спасатели провели дезобработку всех автовокзалов и автостанций в Черновицкой области средством "Санитаб", рассказали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

7 марта в связи с угрозой распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Черновицкой области провели дезобработку всех автовокзалов и автостанций. Об этом 8 марта проинформировали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Спасатели провели дезинфекционные мероприятия по обработке дезинфицирующим средством "Санитаб" автовокзалов и автостанций по всей территории Черновицкой области", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что к дезинфекции привлекались отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения и все пожарно-спасательные подразделения управления.

Фото: dsns.gov.ua

В Черновицкой области зафиксирован единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта (с 5 марта в области отменены массовые мероприятия). Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 7 марта, в мире зафиксировано 101,9 тыс. случаев заражения коронавирусом (80,8 тыс. – в Китае; 21,1 тыс. – в других странах, в том числе 5 тыс. – в Италии), умерло 3,5 тыс. человек.