В Испании зарегистрировали 93 новых случая COVID-19 за сутки

Количество жертв коронавирусной инфекции в Испании достигло 10.

По данным на утро 8 марта, в Испании 523 человека заразились коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает El Pais со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

За сутки выявлено 93 новых случая.

8 марта стало известно о смерти в Мадриде 27-летней пациентки с коронавирусной инфекцией. После этого число умерших в Испании составило 10 человек.

В муниципалитете Аро в 250 километрах от столицы изолированы люди, которые принимали участие в похоронах, после которых была зарегистрирована вспышка COVID-19. Для обеспечения карантина привлечены силы гражданской гвардии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 7 марта в мире было зарегистрировано 101 927 случаев заражения новым коронавирусом.