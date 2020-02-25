Во Франции вылечили всех больных COVID-19 – министр

На территории Франции больше нет случаев заболевания коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Оливье Веран.

Во Франции вылечили всех больных коронавирусной инфекцией. Об этом 24 февраля сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран, сообщает телеканал BFMTV.

"На территории страны вирус больше не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечен. Он больше не заразен и смог вернуться домой", – отметил Веран.

Министр сказал, что люди, возвращающиеся из Рима, не подвергаются проверкам на коронавирус, так как ни одного случая заболевания в итальянской столице не было.

15 февраля во Франции умер 80-летний китайский турист из провинции Хубэй.

24 февраля автобус, прибывший из Милана в Лион, оцепил медицинский персонал в масках из-за подозрения на коронавирусную болезнь у водителя. Он был госпитализирован. Все пассажиры провели в салоне несколько часов, прежде чем им позволили выйти. В тот же день был заблокирован полицейский участок в 13-м округе Парижа – трое китайских туристов пришли в полицию с заявлением о краже, одному из них стало плохо.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, заболевших 77 658. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 29 странах. За сутки – 300 новых случаев. Общее число погибших составляет 23 человека. Только за последние сутки жертвами вируса стали шесть человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.