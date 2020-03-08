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В Италии за сутки от коронавируса умерли 133 человека

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Италии выросло до 7375 человек, за прошедшие сутки зафиксировано более 1,3 тыс. случаев заражения.

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В Италии коронавирусом заразились больше 7 тыс. человек
В Италии коронавирусом заразились больше 7 тыс. человек
Фото: EPA

За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции в Италии скончались 133 человека, общее число жертв выросло до 366. Об этом пишет издание Il Fatto Quotidian.

Как сообщается на сайте итальянского министерства здравоохранения, общее количество зараженных достигло 7375 человек (включая умерших, а также 622 человека, которые вылечились от инфекции). За последние сутки зарегистрировано более 1,3 тыс. случаев заражения. 2180 больных проходят карантин дома, 3557 пациентов госпитализированы, еще 650 – в реанимации.

Карта распространения коронавируса в Италии. Графика: salute.gov.it
Карта распространения коронавируса в Италии. Графика: salute.gov.it

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения, на утро 8 марта в мире было зарегистрировано 105,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, скончались 3584 человека. Италия занимала второе место по количеству подтвержденных случаев заражения за пределами Китая (5883) и первое по количеству умерших (234).

Теги: Италия, эпидемия, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Covid-19
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