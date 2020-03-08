Этап "Формулы-1" в Бахрейне пройдет без зрителей из-за коронавируса

Организаторы Гран-при Бахрейна заявили, что вынуждены провести заезды без зрителей из-за продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции. "Безопасность должна оставаться нашим главным приоритетом", – отметили организаторы.

Организаторы "Формулы-1" и власти Бахрейна приняли решение провести заезды, запланированные на 20–22 марта, без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте соревнований.

"Учитывая продолжающееся распространение COVID-19 по всему миру, проведение такого крупного спортивного мероприятия, во время которого тысячи иностранных и местных болельщиков могли бы находиться в непосредственной близости, было бы неправильным решением", – сказано в заявлении.

Для болельщиков гоночный уик-энд будет доступен только в телетрансляции.

"Мы знаем, что многие будут разочарованы этой новостью, особенно те, кто планировал приехать на мероприятие, являющееся краеугольным камнем международного календаря "Формулы-1", но безопасность должна оставаться нашим главным приоритетом", – подчеркнули организаторы.

Второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" должен пройти с 20-го по 22 марта на автодроме "Сахир".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 7 марта в мире было зарегистрировано 101 927 случаев заражения новым коронавирусом.