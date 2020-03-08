Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Этап "Формулы-1" в Бахрейне пройдет без зрителей из-за коронавируса

Организаторы Гран-при Бахрейна заявили, что вынуждены провести заезды без зрителей из-за продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции. "Безопасность должна оставаться нашим главным приоритетом", – отметили организаторы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гран-при Бахрейна пройдет при пустых трибунах
Гран-при Бахрейна пройдет при пустых трибунах
Фото: EPA

Организаторы "Формулы-1" и власти Бахрейна приняли решение провести заезды, запланированные на 20–22 марта, без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте соревнований.

"Учитывая продолжающееся распространение COVID-19 по всему миру, проведение такого крупного спортивного мероприятия, во время которого тысячи иностранных и местных болельщиков могли бы находиться в непосредственной близости, было бы неправильным решением", – сказано в заявлении.

Для болельщиков гоночный уик-энд будет доступен только в телетрансляции.

"Мы знаем, что многие будут разочарованы этой новостью, особенно те, кто планировал приехать на мероприятие, являющееся краеугольным камнем международного календаря "Формулы-1", но безопасность должна оставаться нашим главным приоритетом", – подчеркнули организаторы.

Второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" должен пройти с 20-го по 22 марта на автодроме "Сахир".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 7 марта в мире было зарегистрировано 101 927 случаев заражения новым коронавирусом.

Теги: Формула-1, Бахрейн, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Covid-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
  Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS