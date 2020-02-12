Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

"Формула-1" перенесла Гран-при Китая из-за вспышки коронавируса

Гран-при "Формулы-1" в Китае должен был пройти с 17-го по 19 апреля 2020 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гран-при в Китае может пройти в конце года
Гран-при в Китае может пройти в конце года
Фото: formula1.com

Гран-при "Формулы-1", который был запланирован на 17–19 апреля в Китае, отменили из-за вспышки и распространения нового коронавируса, пишет официальный сайт "Формулы-1".

Решение было принято совместно с Федерацией автомобильного и мотоспорта КНР и Международной автомобильной федерацией.

"Учитывая текущие проблемы со здоровьем, а также чрезвычайную ситуацию, которую объявила Всемирная организация здравоохранения, "Формула-1" приняла необходимые меры для обеспечения здоровья и безопасности своего персонала, участников чемпионата и зрителей", – написано в заявлении.

"Формула-1" будет сотрудничать с необходимыми органами для изучения возможности проведения соревнований в альтернативные даты в конце года в случае улучшения ситуации.

29 января из-за коронавируса в Китае отменили этап Кубка мира по горнолыжному спорту, а 4 февраля гонку Формулы Е.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 11 февраля количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 1113Общее число инцифированных составило 44 653 человека, 4740 вылечились и были выписаны из больниц. В тяжелом состоянии находятся 8204 человека.

Теги: Китай, спорт, Формула-1, Всемирная организация здравоохранения, гонки, коронавирус 2019-nCoV
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Оказывается, 51 – это весело". Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и призналась, что мечтает о детях
"Оказывается, 51 – это весело". Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и призналась, что мечтает о детях
  Джулия Луи-Дрейфус: Владимир Путин ездит по миру с личным туалетом
  Джулия Луи-Дрейфус: Владимир Путин ездит по миру с личным туалетом
Тодоренко отдыхает на Мальдивах с сыном и без мужа
Тодоренко отдыхает на Мальдивах с сыном и без мужа
"Шерстяной волчара" из знаменитого мема оказался волчицей
"Шерстяной волчара" из знаменитого мема оказался волчицей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS