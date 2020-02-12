"Формула-1" перенесла Гран-при Китая из-за вспышки коронавируса

Гран-при "Формулы-1" в Китае должен был пройти с 17-го по 19 апреля 2020 года.

Гран-при в Китае может пройти в конце года Фото: formula1.com

Гран-при "Формулы-1", который был запланирован на 17–19 апреля в Китае, отменили из-за вспышки и распространения нового коронавируса, пишет официальный сайт "Формулы-1".

Решение было принято совместно с Федерацией автомобильного и мотоспорта КНР и Международной автомобильной федерацией.

"Учитывая текущие проблемы со здоровьем, а также чрезвычайную ситуацию, которую объявила Всемирная организация здравоохранения, "Формула-1" приняла необходимые меры для обеспечения здоровья и безопасности своего персонала, участников чемпионата и зрителей", – написано в заявлении.

"Формула-1" будет сотрудничать с необходимыми органами для изучения возможности проведения соревнований в альтернативные даты в конце года в случае улучшения ситуации.

29 января из-за коронавируса в Китае отменили этап Кубка мира по горнолыжному спорту, а 4 февраля гонку Формулы Е.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 11 февраля количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 1113. Общее число инцифированных составило 44 653 человека, 4740 вылечились и были выписаны из больниц. В тяжелом состоянии находятся 8204 человека.