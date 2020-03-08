В России зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 17.

Еще у троих россиян диагностировали COVID-19 Фото: EPA (архив)

В России за последние сутки зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 8 марта сообщило агентство "Интерфакс", ссылаясь на данные оперативного штаба.

По одному заболевшему выявили в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Все граждане посещали Италию в последние две недели.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в России достигло 17. Еще трое россиян заразились коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess. Их выписали из больницы 8 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 7 марта в мире было зарегистрировано 101 927 случаев заражения новым коронавирусом.