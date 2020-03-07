У жительницы Подмосковья диагностировали коронавирус

По информации министерства здравоохранения Московской области, женщина, у которой предварительно диагностирована коронавирусная инфекция, в конце февраля была в Цюрихе.

У жительницы Московской области (РФ) предварительно диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом 7 марта сообщил "Интерфакс", ссылаясь на данные областного министерства здравоохранения.

По данным ведомства, женщина 25 февраля вернулась из Цюриха. Несмотря на то, что симптомов заболевания у нее не было, она сдала анализы; предварительный результат был положительным.

Ее госпитализировали вместе с родственниками. Как пишет агентство, состояние у всех пациентов удовлетворительное, без выраженных симптомов.

По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19. Коронавирусом заразились двое граждан Китая (уже выписаны), один итальянец и 11 россиян, побывавших в Италии (один из них уже выписался из больницы).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 7 марта в мире зафиксировано 101,9 тыс. случаев заражения коронавирусом (80,8 тыс. в Китае; 21,1 тыс. в других странах), умерли 3,5 тыс. человек.