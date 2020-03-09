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Жертвами коронавируса в Китае стали 3119 человек, за его пределами – 484

За последние сутки в КНР медики выявили 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 22 человека умерли.

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Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане
Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане
Фото: ЕРА

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Об этом сообщает Национальный комитет по здравоохранению КНР.

За сутки медики выявили 40 новых случаев заражения, 22 человека умерли.

Всего на данный момент 58 600 человек в Китае вылечились и были выписаны (за сутки 1535 человек), общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735.

В Гонконге, Макао и на Тайване зарегистрировано 169 случаев заражения, из них четыре – с летальным исходом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределам материкового Китая коронавирусом заразились 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, только за сутки умер 71 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

Теги: Китай, ВОЗ, КНР, Всемирная организация здравоохранения, погибшие, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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