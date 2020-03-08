Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Израиль может ввести обязательный карантин для всех приезжих

Решение о возможном введении обязательного карантина для всех приезжающих в Израиль может быть принято 9 марта, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Израиль может ввести обязательный карантин для приезжих
Израиль может ввести обязательный карантин для приезжих
Фото: EPA

Власти Израиля не исключают вероятность введения обязательного карантина для всех прибывающих в страну. Об этом 8 марта на пресс-конференции заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет Haaretz.

Премьер подчеркнул, что карантинные меры для путешественников, приезжающих из некоторых стран, хорошо себя зарекомендовали, поэтому такие же меры могут быть применены ко всем другим приезжающим в Израиль. Решение может быть принято в понедельник, 9 марта.

По данным газеты, по состоянию на вечер 8 марта в Израиле подтверждено 29 случаев COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 8 марта в мире было зарегистрировано 105,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, скончались 3584 человека.

Теги: Израиль, Биньямин Нетаньяху, карантин, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Covid-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
  Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS