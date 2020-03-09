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В Китае от коронавирусной инфекции вылечился 100-летний пациент

100-летний житель Уханя с болезнью Альцгеймера, гипертонией и сердечной недостаточностью стал старейшим пациентом в Китае, излечившимся от COVID-19.

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Мужчина провел в больнице 13 дней
Мужчина провел в больнице 13 дней
Фото: ЕРА

В Китае от COVID-19, которую вызывает коронавирусная инфекция, вылечился 100-летний мужчина. Об этом сообщает агентство Xinhua.

В больнице Уханя мужчина провел 13 дней, он стал старейшим излечившимся от нового вируса пациентом на сегодняшний день.

Он был госпитализирован 24 февраля из-за коронавирусной инфекции, которая развивалась на фоне болезни Альцгеймера, гипертонии и сердечной недостаточности.

Из-за сложного состояния военные медики провели многочисленные консультации, после чего лечили его различными методами, в том числе использовали противовирусную терапию, традиционную китайскую медицину и переливание плазмы крови.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечились 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 8 марта за пределам материкового Китая коронавирусом заразились 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, только за сутки умер 71 человек.

Теги: Китай, медицина, больница, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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