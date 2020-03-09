Президент Португалии отправился на карантин из-за коронавируса

Из-за посещения школы, которую закрыли на карантин после подтвержденного случая заражения коронавирусом, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза решил добровольно самоизолироваться на две недели.

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза решил отправиться на карантин из-за подозрения на возможное заражение коронавирусом. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба президента.

В течение ближайших двух недель он не собирается принимать участия в публичных мероприятиях.

Причиной такого решения стала встреча ди Соуза с учениками школы на севере Португалии, которую вскоре после его посещения закрыли на карантин из-за подтвержденного случая заражения коронавирусом.

При том, что ни заболевший школьник, ни его класс не принимали участия во встрече с главой государства, президент решил "подать остальным хороший пример", отметила его пресс-служба.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечились 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 8 марта за пределам материкового Китая коронавирусом заразились 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, только за сутки умер 71 человек.

Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта (с 5 марта в области отменены массовые мероприятия). Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.