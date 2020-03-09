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Президент Португалии отправился на карантин из-за коронавируса

Из-за посещения школы, которую закрыли на карантин после подтвержденного случая заражения коронавирусом, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза решил добровольно самоизолироваться на две недели.

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Фото: ЕРА

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза решил отправиться на карантин из-за подозрения на возможное заражение коронавирусом. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба президента.

В течение ближайших двух недель он не собирается принимать участия в публичных мероприятиях.

Причиной такого решения стала встреча ди Соуза с учениками школы на севере Португалии, которую вскоре после его посещения закрыли на карантин из-за подтвержденного случая заражения коронавирусом.

При том, что ни заболевший школьник, ни его класс не принимали участия во встрече с главой государства, президент решил "подать остальным хороший пример", отметила его пресс-служба.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечились 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 8 марта за пределам материкового Китая коронавирусом заразились 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, только за сутки умер 71 человек.

Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта (с 5 марта в области отменены массовые мероприятия). Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

Теги: Португалия, карантин, президент, Марселу Ребелу ди Соуза, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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