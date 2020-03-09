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В США сенатор Круз и конгрессмен Госар отправились на карантин после контакта с зараженным коронавирусом

Два члена Конгресса США Тед Круз и Пол Госар приняли решение о самоизоляции, поскольку они могли контактировать с зараженными коронавирусом на ежегодной конференции консервативных политических действий. Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс также присутствовали на конференции, но не контактировали с инфицированным.

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Сенатор Круз заявил, что коротко пообщался с инфицированным
Сенатор Круз заявил, что коротко пообщался с инфицированным
Фото: ЕРА

В США сенатор Тед Круз и член Палаты представителей Пол Госар 8 марта сообщили, что вынуждены самоизолироваться из-за участия в мероприятии, на котором присутствовал человек, чьи анализы на коронавирус дали положительный результат. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Госар сказал, что вместе с тремя помощниками имел продолжительный контакт с человеком, который позже был госпитализирован. Он добавил, что ни у кого из них нет симптомов заболевания.

Круз отметил, что его взаимодействие с зараженным человеком состояло из "короткого разговора и рукопожатия".

Круз и Госар были среди американских политиков и активистов, которые в конце февраля присутствовали на ежегодной конференции консервативных политических действий.

Президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс также присутствовали на конференции, но не контактировали с инфицированным.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечились 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 8 марта за пределами материкового Китая коронавирусом заразились 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, только за сутки умер 71 человек.

Теги: США, карантин, Тед Круз, конгрессмены, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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