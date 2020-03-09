В Ухане закрыли 11 из 14 временных больниц для зараженных коронавирусом

Во временных больницах в китайском Ухане, построенных специально для лечения коронавирусных больных, остаются около 100 пациентов, сообщили государственные медиа.

В китайском городе Ухань, гда началась вспышка нового коронавируса, закрыли уже 11 больниц, построенных специально для пациентов с этой инфекцией. Об этом 8 марта сообщил телеканал CCTV.

В последней из закрытых больниц находились на лечении пациенты с легкой формой вирусной пневмонии. Тех, кто нуждается в дальнейшем лечении, перевели в другие больницы.

В Ухане продолжают работу еще три временных медучреждения, в которых остаются около сотни пациентов.

5 февраля в столице провинции Хубэй начали открывать временные больницы, специально построенные для инфицированных коронавирусом. За все время работы в этих больницах лечили более 12 тыс. человек.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечились 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 8 марта за пределами материкового Китая коронавирусом заразились 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, только за сутки умер 71 человек.