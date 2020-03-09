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Заразившегося коронавирусом черновчанина осмотрит врач ВОЗ

Жителю Черновцов, у которого в начале марта обнаружили коронавирусную инфекцию, сделали тест повторно. Он тоже показал положительный результат.

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10 марта врачи проведут консилиум по поводу лечения черновчанина
10 марта врачи проведут консилиум по поводу лечения черновчанина
Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація / Facebook

39-летнего жителя Черновцов, который стал первым в Украине заразившимся коронавирусной инфекцией, 11 марта осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает Общественное со ссылкой на заместителя председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталию Гусак.

По ее словам, мужчине повторно провели тест, который подтвердил, что он заражен коронавирусом.

На данный момент температура у мужчины колеблется, она достигает 37,6 градусов.

10 марта врачи проведут консилиум. Пока ему оказывают симптоматическое лечение.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 9 марта число инфицированных коронавирусом в Китае увеличилось до 80 735 человек, 3119 человек скончалисьПо данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 8 марта за пределами Китая коронавирусом заразились 24 727 человек в 101 стране, 484 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. 3 марта житель Черновцов помещен в областную инфекционную больницу после путешествия по Италии. В этот же день его жену увезли на обсервацию после протестов соседей. При этом у женщины не было никаких симптомов заболевания.

Теги: Украина, Черновцы, ВОЗ, лечение, украинец, больницы, коронавирус SARS-CoV-2
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