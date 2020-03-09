В Беларуси шесть человек инфицированы коронавирусом, еще три случая уточняются

Студент из Ирана, который первым заболел коронавирусом в Беларуси, уже выздоровел, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

В Беларуси шесть человек заболели коронавирусом. Об этом 9 марта в Минске заявил министр здравоохранения страны Владимир Караник, сообщает Sputnik.

"На выходных пришло три положительных теста у тех контактов первого уровня, с которым наши приехавшие граждане из Италии наиболее плотно контактировали. Они уже к этому времени находились в медицинских учреждениях, опасность распространения инфекции от них минимальна", – сказал министр.

Сейчас продолжается уточняющая диагностика, и, если эти тесты окажутся положительными, количество случаев в Беларуси будет увеличено с шести до девяти, добавил он.

Караник утверждает, что заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Студент из Ирана, который первым в Беларуси заболел коронавирусом, уже вылечился, добавил министр.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечились 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 8 марта за пределам материкового Китая коронавирусом заразились 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, только за сутки умер 71 человек.

Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта (с 5 марта в области отменены массовые мероприятия). Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.