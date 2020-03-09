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Глобальная эпидемия коронавируса продлится до июня – ведущий китайский эксперт

Китайским властям сегодня необходимо считаться с возможностью завоза коронавируса из других стран, охваченных эпидемией, заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением коронавируса комитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Чжун Наньшань (справа) известен как первооткрыватель коронавируса, вызывавшего SARS
Чжун Наньшань (справа) известен как первооткрыватель коронавируса, вызывавшего SARS
Фото: ЕРА

Коронавирусная инфекция COVID-19 будет распространяться по всему миру как минимум до июня, считает ведущий китайский эпидемиолог, глава специальной комиссии по борьбе с распространением коронавируса комитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань. Об этом он сказал 8 марта в эфире местной телекомпании в провинции Гуандун, сообщает South China Morning Post.

Поскольку эпидемия в Китае пошла на спад, внимание властей должно переместиться со сдерживания распространения на предотвращение завозных случаев, особенно это касается крупных международных туристических центров, считает профессор Чжун Наньшань. 

По его мнению, необходимо усилить проверки здоровья на границах и установить политику карантина для прибывающих из стран, в которых зафиксирована вспышка COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечились 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. При этом количество новых случаев ежедневно снижается.

По данным ВОЗ по состоянию на 8 марта, за пределами материкового Китая коронавирусом заразились 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, за сутки умер 71 человек.

Чжун Наньшань в 2003 году обнаружил коронавирус SARS-CoV, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS). После начала вспышки коронавируса SARS-CoV-2 83-летний профессор присоединился к специальной комиссии по борьбе с эпидемией. Он прогнозировал, что к концу февраля коронавирусом в Китае заразятся 170 тыс. человек, однако новая вспышка заболевания маловероятна, так как китайские власти предприняли строгие карантинные меры.

Теги: Китай, эпидемия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2, Covid-19
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