Коронавирус в Молдове. Сын инфицированной уверяет, что врачи в Италии выписали его мать без диагноза COVID-19

7 марта у гражданки Молдовы, которая прилетела в Кишинев из Милана, обнаружили заражение коронавирусом. Премьер-министр страны Ион Кику назвал безответственным поведение соотечественницы, севшей в самолет, будучи больной. Ее сын заявил, что у матери не было другого выхода, кроме как вернуться домой.

Сын гражданки Молдовы, которая после возвращения из Италии была госпитализирована с диагнозом COVID-19, утверждает, что она взяла билет на самолет после того, как в больнице в Италии у нее не подтвердили наличие коронавирус. Об этом пишет издание Diez.

Мужчина связался с изданием после того, как премьер-министр страны Ион Кику назвал поведение его матери безответственным.

48-летняя женщина работала в итальянском Бергамо, где ухаживала за пожилой женщиной. Около недели назад молдаванка заболела. Сначала она подумала, что простудилась, но через несколько дней заметила, что симптомы не проходят. Она отправилась в больницу, опасаясь, что у нее может быть коронавирус.

Врачи в Бергамо выписали молдаванку, сказав, что у нее нет COVID-19, и прописали антибиотики, рассказал ее сын, который пожелал остаться анонимным.

Тем временем итальянка, за которой ухаживала его мать, умерла; дочь покойной сказала, что больше в услугах сиделки не нуждается. У гражданки Молдовы не было другого выхода – только вернуться домой, утверждает мужчина.

Из аэропорта Кишинева заболевшую женщину отправили в больницу. Она стала первым в стране человеком с положительным тестом на COVID-19. Медики связываются с другими пассажирами рейса Милан – Кишинев, в том числе – с гражданами Украины, чтобы те оставались дома в изоляции.

Сын инфицированной беспокоится, что в Молдове врачи не смогут предоставить ей необходимую помощь. Он просит власти связаться с больницей в Бергамо, чтобы там признали свою халатность и помогли с необходимыми лекарствами.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечились 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. По данным ВОЗ по состоянию на 8 марта, за пределами материкового Китая коронавирусом заразились 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, только за сутки умер 71 человек.

Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области.