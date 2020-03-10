Коронавирус SARS-CoV-2. В Италии "пациента номер один" выписали из реанимации

38-летний мужчина, который, как считается, стал "суперраспространителем" вируса SARS-CoV-2, три недели провел на аппарате искусственного дыхания. Сейчас он дышит самостоятельно.

9 марта врачи больницы в итальянском Кодоньо (регион Ломбардия) перевели из отделения реанимации в палату 38-летнего мужчину, которого в стране называют "пациентом номер один". C него началась активная фаза распространения коронавирусной инфекции COVID-19, пишет Corriere della Sera.

Три недели менеджер компании Unilever, волонтер и легкоатлет, сражался за жизнь. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Сейчас пациент дышит самостоятельно, рассказал представитель совета региона Ломбардия.

Супруга мужчины, находящаяся на восьмом месяце беременности, также была заражена. Она вылечилась и сейчас находится дома, сообщили в клинике.

Менеджер, фамилия которого не называется, был госпитализирован с тяжелой пневмонией при повторном обращении. Пресса писала, что диагноз ему поставили случайно – медики решили провести тест на коронавирусную инфекцию, хотя не считали, что мужчина заражен. По данным Corriere della Sera, к этому моменту пациент успел заразить как минимум пятерых врачей и медсестер в больнице, а также нескольких пожилых людей при случайном контакте. "Пациент номер один" был "суперраспространителем" коронавируса – так называют тех, кто способен передавать вирус большему количеству людей, чем остальные зараженные.

При этом неясно, кто стал "пациентом номер ноль", который заразил итальянца. Среди его контактов не обнаружены носители вируса, он не был в Китае и не общался с жителями этой страны.

Как информирует Corriere della Sera, в провинции Лоди, откуда началась вспышка, наблюдается тенденция к уменьшению новых случаев коронавирусной инфекции. За 9 марта госпитализировано 75 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – 80 904 – в Китае, там скончалось 3123 человека.

В Италии, по данным властей на 9 марта, зафиксировано 7985 заразившихся коронавирусом, 463 человека погибли. Это самые высокие показатели инфицирования в Европе и вторые в мире (после КНР).