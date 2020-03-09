Эпидемия COVID-19. В Италии за сутки умерло 97 человек

Наибольшее количество жертв коронавирусной инфекции зарегистрировано в регионе Ломбардия.

По данным на 18.00 по среднеевропейскому времени (19.00 по Киеву) 9 марта, в Италии количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 463, за прошедшие сутки умерло наибольшее количество пациентов с начала эпидемии – 97. Об этом сообщили на брифинге в Риме представители Службы гражданской защиты, информирует ANSA.

333 человека скончались в регионе Ломбардия.

Всего в Италии насчитывается 7985 пациентов с положительным тестом на коронавирус, что на 1598 человек больше, чем вечером 8 марта. 733 заболевших находятся в отделениях интенсивной терапии.

За сутки 102 человека выписаны из больниц.

Министерство здравоохранения Италии опубликовало карту распространения COVID-19 по провинциям.





Графика: salute.gov.it

7 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ об ограничительных мерах в связи с эпидемией, который предусматривает введение карантина в 15 регионах страны до 3 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.