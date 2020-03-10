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Коронавирус SARS-CoV-2. В Италии за сутки умерло 168 человек

Количество жертв коронавирусной инфекции в Италии достигло 631. В этой стране сейчас заболевает и умирает больше всего людей.

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В Италии выявлено 529 новых случаев COVID-19
В Италии выявлено 529 новых случаев COVID-19
Фото: ЕРА

В Италии зафиксировано наибольшее суточное количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 с начала эпидемии – 168. Об этом на брифинге в Риме вечером 10 марта сообщил чрезвычайный комиссар правительства, глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, информирует ANSA.

9 марта умерло 97 пациентов.

Уже 631 человек скончался в Италии после заражения коронавирусом. Общее число инфицированных, включая умерших и выздоровевших, достигло 8514 (новых случаев – 529, более чем на тысячу меньше, чем 9 марта).

Количество выздоровевших превысило тысячу (1004), 280 человек были выписаны в течение последних 24 часов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

В Италии в последние дни фиксируется наибольшая смертность от COVID-19. В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерло 17 человек. В Иране заболел 881 человек, 54 скончались, сообщило агентство IRNA.

Теги: Иран, Китай, Италия, смертность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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